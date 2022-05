DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag : Borussias mögliche Gegner in der ersten Runde

Mönchengladbach Auf wen Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde des DFB-Pokals trifft, wird sich bei der Auslosung am Sonntag klären. 63 der 64 Teilnehmer stehen fest. Wir zeigen, welche Gegner Gladbach erwarten könnten.

Wer der neue Trainer bei Borussia Mönchengladbach wird, steht offiziell noch nicht fest. Am Sonntag wird sich allerdings klären, auf wen der Nachfolger von Adi Hütter in seinem ersten Pflichtspiel als neuer Gladbach-Trainer in rund zwei Monaten treffen wird. 63 der 64 DFB-Pokal-Teilnehmer sind bislang bekannt, der letzte zu vergebene Platz ist für den Meister der Oberliga Westfalen reserviert, der allerdings erst noch ermittelt werden muss.

Wie immer sind es auch in der Pokalsaison 2022/23 fünf Siege, die benötigt werden, um beim Finale im Berliner Olympiastadion im Juni 2023 dabei zu sein. Borussia Mönchengladbach ist in der vergangenen Saison nach einem 1:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern und dem 5:0-Erfolg gegen den FC Bayern München im Achtelfinale an Hannover 96 gescheitert. Den Titel sicherte sich letztlich RB Leipzig.

Die DFB-Pokal-Teilnehmer 2022/23 im Überblick

Bundesliga

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern

FC Schalke 04

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Bochum

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

2. Bundesliga

1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg

Arminia Bielefeld

Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Hannover 96

Hansa Rostock

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SC Paderborn

Jahn Regensburg

SpVgg Greuter Fürth

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

3. Liga

1860 München

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

SpVgg Bayreuth (Meister Regionalliga Bayern)

SV Elversberg (Pokalsieger Saarland)

Viktoria Köln (Pokalsieger Mittelrhein)

Waldhof Mannheim (Pokalsieger Baden)

Regionalliga

BSV Rehden (Pokalsieger Niedersachsen)

Carl Zeiss Jena (Pokalsieger Thüringen)

Chemnitzer FC (Sachsenpokalsieger)

Energie Cottbus (Pokalsieger Brandendburg)

FV Illertissen (Pokalsieger Bayern)

Kickers Offenbach (Pokalsieger Hessen)

SV Rödinghausen (Pokalsieger Westfalen)

SV Straelen (Pokalsieger Niederrhein)

Teutonia Ottensen (Pokalsieger Hamburg)

Viktoria Berlin (Pokalsieger Berlin)

VfB Lübeck (Pokalsieger Schleswig-Holstein)

Oberliga

Blau-Weiß Lohne (Pokalsieger Niedersachsen)

Bremer SV (Pokalsieger Bremen)

FC Einheit Wernigerode (Landespokalfinalist Sachsen-Anhalt, weil Magdeburg als Gegner schon qualifiziert war)

FV Engers (Pokalsieger Rheinland)

SV Oberachern (Pokalsieger Südbaden)

Stuttgarter Kickers (Pokalsieger Württemberg)

TSG Neustrelitz (Pokalsieger Mecklenburg-Vorpommern)

TSV Schott Mainz (Pokalsieger Südwest)

Noch nicht feststehend

Meister der Oberliga Westfalen

Auf wen kann Borussia Mönchengladbach treffen?

Die Lose der 18 Bundesligisten und die der 14 bestplatzierten Zweitligisten der vergangenen Saison liegen bei der Auslosung im ersten Lostopf – auf diese Teams kann Borussia in der ersten Pokalrunde also nicht treffen. Im zweiten Lostopf befinden sich neben den Amateurteams durchaus attraktive Lose, die Borussia in der ersten Runde eine schwierige Aufgabe bescheren könnten: Dazu gehören unter anderem die Zweitliga-Absteiger und die vier besten Teams der 3. Liga

Dadurch könnte Gladbach auf Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, den FC Ingolstadt, den 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig oder 1860 München treffen. Auch ein Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern ist wie in der vergangenen Saison in der ersten Runde möglich. Ein Aufeinandertreffen mit dem SV Straelen, dem Sieger des Niederrheinpokals, hätte für Borussia zudem Derby-Charakter.

Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung statt?

Die erste Runde des DFB-Pokals wird am kommenden Sonntag (29. Mai) im Rahmen der ARD-„Sportschau“ ausgelost. Die Übertragung startet um 19.15 Uhr.

Wer lost die 1. Runde des DFB-Pokals aus?

Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird Weltmeister Kevin Großkreutz als „Losfee“ fungieren.

Wann finden die Partien im DFB-Pokal statt?

Wie gewohnt eröffnet der DFB-Pokal offiziell die Pflichtspielsaison 2022/23. Die 1. Hauptrunde findet vom 30. Juli bis zum 1. August statt. Die genauen Ansetzungen werden allerdings erst zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung festgesetzt.

Wann findet das DFB-Pokalfinale statt?