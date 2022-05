Fußball-Bezirksliga : TuS Xanten schießt Viktoria Goch aus dem Meisterrennen

Torjubel im Fürstenberg-Stadion: Kapitän Niklas Bücken gratuliert Niklas Maas zum 1:0. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Das Spitzenspiel der Gruppe 5 ging mit 3:2 an die Fürstenberg-Elf. Niklas Maas mit einem Doppelpack und Lukas Vengels erzielten die Treffer.

Der TuS Xanten hat im Fürstenberg-Stadion Viktoria Goch in der Fußball-Bezirksliga die letzten Aufstiegshoffnungen geraubt. Die Hausherren setzten sich im Spitzenspiel der Gruppe 5 mit 3:2 (2:0) gegen den Tabellenzweiten durch und sorgten dafür, dass Spitzenreiter Broekhuysen nach dem 5:0-Erfolg über den SV Rindern den Meistersekt kalt stellen kann. Daniel Beine, der Gocher Coach, der in Xanten wohnt, sagte: „Man kann Broekhuysen jetzt gratulieren. Wir standen in den entscheidenden Situationen nicht nah genug dran am Mann.“

TuS-Trainer Johannes Bothen sprach nach dem Schlusspfiff von einer „sehr reifen Mannschaftsleistung“. Und er fügte an, dass sein Team effektiver gewesen sei. Die Xantener spielten aus einer kontrollierten Defensive heraus. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, agierten aber nicht zielstrebig genug vor dem TuS-Gehäuse. Niklas Maas schraubte sein Torekonto in der ersten Hälfte in die Höhe. Er köpfte das 1:0 in der 31. Minute und beförderte das Leder kurz vor der Pause aus kurzer Distanz zum 2:0 (45.) in die Maschen. Es waren seine Saisontreffer 17 und 18.

In der zweiten Hälfte baute die Viktoria mehr Druck auf. Marius Alt gelang das 1:2 (59.) und Ahmed Miri der Ausgleich (64.). „Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass wir jetzt das 3:2 nachlegen“, so Beine. Doch der fünfte Treffer des Spiels fiel auf der anderen Seite nach einer Ecke (69.). Lukas Vengels erzielte das 3:2 für die Gastgeber per Dropkick. Der TuS hätte sogar noch deutlicher gewinnen können, spielte die Konter aber nicht richtig zu Ende. Die letzte Großchance verdaddelten David Epp und Niklas Maas in der 88. Minute.

Es spielten: Jansen; Vengels, L. Maas, van de Loo, Bücken, Meyer (77. van Huet), van Schyndel, N. Maas (90.+2 Utzka), Epp (89. Gardemann), Binn, Geroschus (64. Wardemann).