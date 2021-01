Möglicher Verstoß gegen Corona-Verordnung : Borussia streicht Embolo gegen Bremen aus dem Kader

Mönchengladbach Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach soll mit einem Partybesuch gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben. Der Verein hat den Spieler für das kommende Heimspiel aus dem Kader gestrichen.

Es war eine Party mit mehr als 20 Menschen, die Abstandsregeln spielten keine Rolle. Gefeiert wurde in einer eigentlich geschlossenen Gastronomie am Essener Baldeney-See – zudem ohne Mund- und Nasenschutz. Nachbarn störte die Musik, die Polizei kam und löste die Feier auf. Das berichtete die „WAZ“ unter Berufung auf die Polizei.

Es soll, heißt es, auch ein Borussia-Spieler dabei gewesen sein, der hier gegen die Corona-Vorschriften verstoßen haben soll. Das soll Breel Embolo gewesen sein. Der Stürmer gehört nicht zum Kader für das Spiel gegen Werder Bremen am Dienstag (Anstoß 18.30 Uhr). Das bestätigte Borussia am Montagabend auf ihrer Internetseite.

„Borussia hat Stürmer Breel Embolo vorsorglich aus dem Kader für das morgige Bundesligaspiel gegen Werder Bremen gestrichen, nachdem heute bekannt geworden ist, dass der Schweizer Nationalspieler möglicherweise gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hat“, heißt es in der Mitteilung. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Verein Embolo, der als dritter Kapitän Borussias zu den Führungsspielern gehört, zudem mit einer Geldstrafe belegt haben.

Embolo war Anfang der vergangenen Woche nach einem Handbruch operiert worden, hatte dann aber trotzdem beim 2:2 in Stuttgart zur Startelf gehört. Nach 60 Minuten wurde er ausgewechselt, weil er mit den Kräften am Ende war. Für das Spiel gegen Werder hatte man ihm erneut Chancen eingeräumt, von Beginn an zu spielen. Doch nun ist das Spiel für ihn passé.