Höchstwert wackelt : Gladbach kann einen Elfmeter-Rekord knacken

Foto: Dirk Päffgen (dirk) Infos Yann Sommers Elfmeter-Bilanz bei Borussia

Mönchengladbach Elfmeter haben bei Borussia Mönchengladbach in dieser Saison eine große Bedeutung. Aktuell liegen die Gladbacher sogar auf Rekordkurs.

Bei Borussias 2:2 in Stuttgart waren Elfmeter das Topthema. Wegen der VAR-Debatte rund um den späten Ausgleich des VfB, aber auch, weil Borussia bereits den siebten Elfmeter in dieser Bundesliga-Saison zugesprochen bekam. Das ist Rekordkurs.

Und: Bekommen die Gladbacher in dieser Spielzeit einen Elfmeter zugesprochen, ist ihnen das Tor sicher – bislang zumindest. Beim VfB verwandelte Lars Stindl den siebten Elfmeter. Die Erfolgsquote liegt damit bei 100 Prozent. Fünfmal übernahm der Kapitän die Verantwortung, zweimal war es Jonas Hofmann.

Info Erhaltene Elfmeter in der Bundesliga 03.10.2020 Köln - Borussia (Tor: Stindl) 17.10.2020 Borussia - Wolfsburg (Stindl) 24.10.2010 Mainz 05 - Borussia (Hofmann) 08.11.2020 Frankfurt - Borussia (Stindl) 19.12.2020 Borussia - Hoffenheim (Stindl) 16.01.2021 Stuttgart - Borussia (Stindl)

Das Besondere an der bisherigen Elfmeter-Statistik: Die Hinrunde ist noch nicht vorbei und Gladbach hat nun schon mehr Elfmeter bekommen als in allen Bundesliga-Jahren seit der Saison 1985/86 jeweils nach der kompletten Saison zusammenkamen. Damals waren es zwölf Strafstöße, von denen neun verwandelt wurden.

Mehr Elfmeter bekamen die Gladbacher seit dem ersten Aufstieg in die Bundesliga 1965 nur in den Spielzeiten 1971/72 und 1981/82 zugesprochen, da waren es jeweils dreizehn. Hält Borussia ihren Schnitt in der laufenden Saison, könnte die Marke geknackt werden.

Aber woran liegt es, dass die Gladbacher diese Disziplin aktuell mit RB Leipzig (ebenfalls sieben) anführen? Zählt man den DFB-Pokal und die Champions League hinzu, sind es bei den Borussen sogar schon zehn Strafstöße. Doch Elfmeter sind schlecht planbar – einem Gegenspieler bewusst an die Hand zu schießen, ist nahezu unmöglich.

Da die Handspiel-Regelung seit Jahren ein umstrittenes Thema bei den Schiedsrichtern und Spielern ist, verteidigen einige Abwehrspieler mittlerweile mit beiden Händen hinter dem Rücken, wenn sie eine Flanke oder ein Zuspiel im Strafraum verhindern wollen, um sich vor dem Elfmeterpfiff zu schützen. Bei Borussia ist dies besonders oft bei Nico Elvedi und Oscar Wendt zu beobachten. Und Schwalben sind spätestens seit dem Videobeweis ebenfalls ein Mittel, das nichts nützt.

Foto: dpa/Marijan Murat 17 Bilder Stuttgart - Borussia: die Fohlenelf in der Einzelkritik

Den größten Anteil an den Elfmetern hat der aktuell gesperrte Marcus Thuram, der vier der sieben Elfmeter herausgeholt hat. Dreimal wurde der Franzose gefoult, einmal gab es durch sein Zutun einen Handelfmeter. Kein anderer Spieler sorgt im gegnerischen Strafraum so für Unruhe wie Thuram, der besonders gern von der Außenbahn mit Tempo in den Strafraum zieht – Verteidiger haben es schwer, das richtige Timing gegen den großen, aber sehr wendigen Stürmer im Zweikampf zu finden. In der Königsklasse bekamen das Schachtjor Donezk und Inter Mailand zu spüren, die sich ebenfalls nur mit einem Foul gegen Thuram im Strafraum zu helfen wussten. In Stuttgart holte Borna Sosa nun Stefan Lainer von den Beinen.

So schön Elfmeter sind, wenn man sie bekommt, so weh tun sie, wenn der Gegner den Ball auf den Punkt legen darf. Der verwandelte Elfer von Stuttgarts Silas Wamangituka war der fünfte, den die Borussen in dieser Saison verursacht haben. Zuvor hatten Erling Haaland (Borussia Dortmund), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), André Silva (Eintracht Frankfurt) und Robert Lewandowski (FC Bayern) Borussen-Torhüter Yann Sommer bezwungen. Von 54 Elfmetern, die er in seiner Zeit in Gladbach wettbewerbsübergreifend auf sein Tor bekommen hat, wehrte er vier ab.