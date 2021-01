Werder kommt zum Abschluss : Hinrunden-Bilanz zeigt drei Borussia-Probleme

Auswärts ist die Bilanz der Borussen im ersten Saisonteil gut, es fehlen aber Heimsiege und es gibt zu viele Unentschieden und Gegentore.

+ Auswärts Das 2:2 der Borussen beim VfB Stuttgart war die letzte Dienstreise der Borussen in der Hinrunde. Der vierte Sieg in der Fremde nach dem 3:1 beim 1. FC Köln, dem 3:2 bei Mainz 05 und dem 1:0 bei Arminia Bielefeld klappte nicht wegen des Elfmeterpfiffs von Felix Brych. Es gab aber den zwölften Punkt im achten Spiel, das ist ein Punkt weniger als in der Vorsaison, aber dennoch eine gute Bilanz. Da allerdings waren die 13 Punkte ganz anders verteilt: vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen gab es in der ersten Gladbach-Hinrunde des Trainers Marco Rose, nun sind es drei Siege, drei Remis und zwei verlorene Spiele. Wie in der Spielzeit zuvor wurde in Köln und Mainz gewonnen, also das Derby und bei der „Ex“ Roses.