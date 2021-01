Stuttgarts Elfmeter zum 2:2 ärgert Borussia : Hofmann wütet – „Eine absolute Frechheit“

Stuttgart Die Gladbacher fanden den späten Elfmeter, der zum 2:2 in Stuttgart führte, unberechtigt. Das brachten sie nach dem Abpfiff klar zum Ausdruck. Schiedsrichter Felix Brych gab zu, dass es eine Fehlentscheidung war.

„Der Stürmer läuft einfach nur rückwärts. Breel Embolo wird 50-mal im Spiel so gefoult und es wird kein einziges Mal gepfiffen. Und in der 94. Minute kriegt dieser Schiedsrichter den Hinweis, es wäre eine klare Fehlentscheidung. Es ist Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Hofmann spürbar aufgebracht. „Natürlich hat Ramy Bensebaini die Arme so um den Stürmer herum, aber dann den Hinweis zu kriegen, dass es eine klare Fehlentscheidung ist – es war mir dann klar, dass der Elfmeter gegeben wird“, legte Hofmann nach.

Stuttgarts Sasa Kalajdzic, der in der Szene zu Fall gegangen war, sagte: „Ich habe mich in meinen Gegner hineingelegt und wollte mit dem richtigen Timing zum Ball gehen. Dann habe ich gespürt, wie ich am Bauch festgehalten werde und ich konnte nicht nach vorne rennen. Vielleicht bin ich wegen dem Fuß gestolpert. Ich will mich nicht festlegen, ob das ein Foul war oder nicht“, so Kalajdzic, der sich über den späten Punktgewinn freute, aber auch die Aufregung der Gladbacher nachvollziehen konnte.