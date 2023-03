„Das darf so nicht sein“ Was Virkus an Borussias Gegentoren besonders störte

„Dann kriegen wir einen Konter, bei dem ich sage: Das darf so nicht sein. Das ganze Zentrum ist auf, das muss geschlossen sein“, kommentierte Virkus die Szene, die aus einem Fehlpass von Kapitän Lars Stindl resultierte. Christoph Kramer, der durch die Umstellung von Trainer Daniel Farke in der zweiten Halbzeit in die Dreierkette gerückt war, zögerte einen Augenblick zu lange, in seinem Rücken konnte Ducksch Ko Itakura enteilen und mit Ball am unglücklich herausstürmenden Torwart Jonas Omlin vorbeilaufen.