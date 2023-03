0:7 bei Manchester City RB Leipzig erlebt Debakel mit zahlreichen Ex-Borussen

Eberl war als Gladbach-Manager schon dreimal an City gescheitert in der Champions League, ebenso Geideck, der von 2009 bis 2022 in Gladbach arbeitete. 2015 und 2016 gab es die Treffen in der Gruppenphase, in Manchester gab es ein 2:4 (nach einer 2:1-Halbzeitführung und extrem starken 45 Minuten) und ein 0:4, bei dem Gladbach chancenlos war.