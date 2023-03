Werders Torjäger Darum hat Gladbach Sehnsucht nach Typen wie Füllkrug

Granit Xhaka und Niclas Füllkrug haben etwas gemeinsam. Beide sind 30 Jahre alt und zählen damit zu den reiferen Semestern in ihren Team, der Schweizer Nationalspieler in der Premier League beim FC Arsenal, der deutsche WM-Fahrer bei Bundesligist Werder Bremen. Hinzu kommt, dass beide in gewisser Weise Sehnsuchtsfiguren sind für Gladbach-Fans.