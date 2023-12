Defensivmann nicht in Top-Form Bei Wöber sind es wie bei Borussia die vielen „Kleinigkeiten“

Gegen Bremen sorgte eine schwache Ballannahme zwischenzeitlich für Gefahr, für das Foul an Mitchell Weiser, bei dem Wöber mit seiner Grätsche zu spät kam, sah der 25-Jährige zurecht Gelb. Im Aufbauspiel, bei dem er aufgrund seiner 100 Ballkontakte (mehr hatte kein Gladbacher) am meisten gefordert war, wirkte er oft zu träge. Beim 1:3 bei Union Berlin war es ein riskantes Dribbling samt Ballverlust in der eigenen Hälfte, bei dem man dachte: Dem 100-Prozent-Wöber wäre das nicht passiert. Und so sind es bei Wöber wie bei der gesamten Mannschaft oft die Kleinigkeiten, die derzeit dafür sorgen, dass Gladbach in der Tabelle eher nach unten statt nach oben gucken sollte.