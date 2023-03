Borussias Linksverteidiger Netz muss Farke noch mehr von sich überzeugen

Luca Netz hat gute Chancen, am kommenden Freitag eine Premiere in der laufenden Saison zu feiern. Erstmals könnte der 19-Jährige im Heimspiel gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Dazn) in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen der Borussen in der Startformation stehen – die Gelb-Rote Karte sowie die anschließende zusätzliche Spielsperre für Ramy Bensebaini machen es möglich. Nur wenn der Algerier in der laufenden Spielzeit einmal fehlte, bekam Netz seine Einsatzchancen, ansonsten gab es für ihn kein Vorbeikommen.