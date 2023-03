2:2 gegen Bremen Gladbachs Chancenwucher wird bestraft

Die 0:3-Pleite in der Vorwoche gegen RB Leipzig hatte für ein unliebsames Novum gesorgt: Erstmals verlor Borussia drei Auswärtsspiele in Folge mit drei Toren Differenz. Zu Hause steht die Mannschaft angesichts dieser Misere ständig unter Wiedergutmachungszwang. Die Aufgabe gegen Werder ging Borussia mit zwei Änderungen an: Jonas Omlin kehrte nach drei Wochen Pause ins Tor zurück, Lars Stindl ersetzte vorne links Alassane Plea, den Anti-Matchwinner von Leipzig (Elfmeter verschossen, Elfmeter verursacht). Komplizierter war die Aufstellung für Bremens Coach Ole Werner, der defensiv improvisieren musste: Sowohl Michael Zetterer im Tor als auch der 17-jährige Fabio Chiarodia in der Dreierkette feierten ihr Startelfdebüt in der Bundesliga.