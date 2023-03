„Schlechte Entscheidung“ Gladbach-Torwart Omlin zeigt auch bei eigenen Ausrutschern klare Kante

Eines hat er mit Sommer noch gemein: Er muss jede Menge Gegentore erklären, für die er in der Regel nichts kann. Am Freitag beim 2:2 gegen Werder sah Omlin jedoch beim ersten von zwei Ausgleichstreffern erstmals gar nicht gut aus. Als er Ende Januar in Augsburg den Ball fallen ließ nach einer Ecke, rettete ihn der VAR, diesmal war nichts mehr auszubügeln.