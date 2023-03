„Nicht am Leistungslimit“ Farke mit klarer Ansage an Ngoumou – Omlin bereit für Bremen

Mönchengladbach · Im Vorfeld des Bremen-Spiels hat sich Gladbach-Trainer Daniel Farke kritisch in Bezug auf Nathan Ngoumou geäußert. Farke sagte deutlich, was er vom Franzosen in den kommenden Wochen erwartet und wo er sich steigern muss. Bei Jonas Omlin gibt es den nächsten Fortschritt zu vermelden.

15.03.2023, 14:54 Uhr

17 Bilder Omlins erstes Training vor Bremen in Bildern 17 Bilder Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)