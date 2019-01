Rückrundenauftakt gegen Bayer 04: Borussia braucht Teamspirit und Selbstvertrauen

Mönchengladbach Borussias Trainer Dieter Hecking weiß, worauf es in der Rückrunde ankommen wird. Er warnt vor zu großen Erwartungshaltungen und hat den ersten Gegner Bayer Leverkusen ausführlich studiert. Raffael fehlt gegen die Werkself.

Dieter Hecking hat die grundlegenden Eigenschaften, die seine Mannschaft für den Erfolg braucht, definiert. „Wir müssen von Beginn an mit Teamspirit und Vertrauen in die eigene Stärke die Spiele angehen“, sagte Borussias Trainer am Donnerstag. Die 33 Punkte der Hinrunde seien „herausragend“, aber kein Maßstab. „Die Champions League ist kein Muss, weil es verdammt schwierig ist, diese gute Hinrunde zu wiederholen. Deshalb warne ich jeden, der meint, mit dieser Erwartungshaltung in die Rückrunde gehen zu können“, sagte Hecking. Gleichwohl weiß der 54-Jährige, dass sein Team eine große Chance hat. Und, dass seine Spieler diese nutzen wollen. Um das zu schaffen, brauche es, sagte Hecking, den Ansatz der Vorrunde: Immer nur das nächste Spiel ist im Fokus, also jetzt Leverkusen. Wie er die erste Pflichtspielaufgabe des neuen Jahres personell angehen wird, darüber sprach Hecking noch nicht.