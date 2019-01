Borussias Spieler im Formcheck: Vor allem bei Plea ist viel Luft nach oben

Alassane Plea ist noch nicht in seiner besten Verfassung. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Samstag startet Borussia Mönchengladbach bei Bayer 04 Leverkusen in die Rückrunde. Die Frage ist nun: Wie gut ist die Fohlenelf drauf?

Tony Jantschke hat in der Vorbereitung den vielleicht besten Eindruck gemacht. Sein Problem ist nur, dass er zwei Top-Verteidiger vor sich hat. ⇥ Form: 100%

Oscar Wendt hat in der Hinrunde alle Partien gemacht und zeigte, dass man sich auch in der Rückrunde auf ihn verlassen kann. ⇥ Form: 100%

Andreas Poulsen deutete zuletzt an, warum Borussia ihn verpflichtete. Noch aber kein ernsthafter Konkurrent für Wendt. ⇥ Form: 55%

Denis Zakaria erzielte eines der beiden Tore in der Vorbereitung und scheint sich einen Stammplatz erarbeitet zu haben. ⇥ Form: 80%

Christoph Kramer kommt nach einigen verpassten Trainingseinheiten besser in Fahrt, spielt aber oft zu mutlos. ⇥ Form: 50%

Tobias Strobl machte in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck. Seine Diagonalpässe könnten in der Rückrunde zur Waffe werden. ⇥ Form: 95%

Florian Neuhaus war der Shootingstar der Hinrunde, überzeugte in der Vorbereitung aber nur bedingt. ⇥ Form: 45%

Michael Cuisance enttäuschte im Spanien-Trainingslager, spielte dafür beim Wintercup stark. Seine Zeit könnte in den nächsten Wochen kommen. ⇥ Form: 60%

Laszlo Bénes deutete sein großes Talent an, hat aber noch viel Luft nach oben.⇥ Form: 50%

Thorgan Hazard zeigte beim Wintercup, dass er nah an seiner Topform ist – und das ist für Borussia extrem wichtig. ⇥ Form: 85%

Alassane Plea zeigt sich nicht in der Verfassung, die er in der Mitte der Hinrunde hatte. Gladbach muss hoffen, dass er schnell wieder die Torgefahr ausstrahlt, mit der er so begeistert hat. ⇥Form: 35%