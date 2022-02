Diaby mit Doppelpack : Bayer schlägt Bielefeld klar mit 3:0

Leverkusen Bayer Leverkusen überzeugt gegen Arminia Bielefeld vor allem mit individueller Klasse. Unter dem Strich steht ein verdienter 3:0 (0:0)-Heimsieg und das erste Zu-Null-Spiel der Werkself seit November.

Bevor der Ball in Leverkusen rollte, wurde es für einige Momente still in der mit 10.000 erlaubten Zuschauern ausverkauften BayArena. Die Profis beider Teams versammelten sich auf Höhe des Mittelkreises, um gemeinsam mit den Fans innezuhalten und den Opfern des Krieges in der Ukraine zu gedenken. Die Werkself und der Gast aus Bielefeld spielten zudem mit Trauerflor. Darüber hinaus verzichtete Bayer darauf, Karnevalsmusik einzuspielen.