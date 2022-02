Bei Autounfall gestorben : Borussia trauert um U23-Spieler Jordi Bongard

Mönchengladbach Wie Borussia Mönchengladbach mitteilte, ist ihr Spieler Jordi Bongard in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Training der Profis sowie der U23 wurde abgesetzt.

Borussia Mönchengladbach trauert um ihren Spieler Jordi Bongard. Wie der Verein am Donnerstagmittag mitteilte, ist der 20-Jährige in der vorherigen Nacht bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Informationen unserer Redaktion in Straelen. „Wir haben diese schreckliche Nachricht heute Morgen erhalten und sind fassungslos. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei Jordis Familie“, wird Borussias Sportdirektor Roland Virkus zitiert.