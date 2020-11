Aufstellungen, Übertragung, Fakten : Borussia gegen Schalke - alle Infos zum Spiel

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach empfängt mit dem FC Schalke 04 das Schlusslicht der Bundesliga. Wir haben die wichtigsten Infos zum Thema Aufstellung, Übertragung und weitere Fakten zusammengefasst.

Dass das ausgerechnet nicht am Samstag passiert, hofft Borussias Cheftrainer Marco Rose, der in der Startelf wieder auf Alassane Plea setzen könnte, der nach seiner Coronainfektion gegen Schachtjor Donezk (4:0) in der Champions League noch als Joker fungiert hatte. „Alassane hat seine Zeit in Quarantäne sehr ordentlich verkraftet. Er kam zurück und war relativ schnell wieder auf Betriebstemperatur“, sagte Rose am Freitag.