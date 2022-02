Gebäuderäumung : Feueralarm im Polizeipräsidium Mönchengladbach

Das Polizeipräsium Mönchengladbach wurde am Montag für eine halbe Stunde geräumt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Im Gebäude an der Krefelder Straße mussten die Mitarbeiter am Montag ihre Arbeit für eine halbe Stunde unterbrechen. Feuerwehrleute suchten die Ursache für das Auslösen der Brandmeldeanlage.

Ein Brandmeldealarm hat am Montag gegen 10.30 Uhr zur Räumung des Polizeipräsidiums und zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt.

Auslöser des Alarms war ein Defekt eines stationären Kompressors in einem Technikraum im Keller des Gebäudes an der Krefelder Straße. Infolgedessen sei heißes Getriebeöl ausgelaufen, so die Polizei. Der Dampf habe dann die Brandmeldeanlage ausgelöst. Weder weiteres technisches Gerät noch das Gebäude seien beschädigt worden.