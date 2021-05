Klub bestätigt : Schweizer Gerardo Seoane neuer Trainer von Bayer Leverkusen

Leverkusen Bayer Leverkusen hat einen neuen Trainer gefunden. Der Schweizer Gerardo Seoane löst Hannes Wolf zur neuen Saison ab. Der 42-Jährige kommt von den Young Boys Bern und kostet laut Medienberichten eine Ablösesumme von einer Million Euro.

"Mit Gerardo Seoane wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen. Er ist dreimal in Folge mit den Young Boys Schweizer Meister geworden und hat 2020 auch den Pokalsieg geholt - und das mit einer attraktiven und offensiven Spielidee, die unserer Philosophie in Leverkusen sehr nahekommt", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Bayer macht laut Medienberichten von einer Ausstiegsklausel in Seoanes Vertrag Gebrauch und zahlt demnach eine Ablösesumme von rund einer Million Euro. Seoane hatte Bern seit seiner Amtsübernahme 2018 in allen Spielzeiten zum Meistertitel geführt, vergangenes Jahr gewann er mit den Young Boys zudem den Schweizer Pokal. Derzeit ist Bern einen Spieltag vor Saisonende mit 28 Punkten Vorsprung Tabellenführer.

In Leverkusen ist Seoane kein Unbekannter. In der Zwischenrunde der Europa League hatten sich die Young Boys im Februar mit zwei Siegen gegen Bayer Leverkusen überraschend durchgesetzt - mit einem 4:3 in Bern und einem 2:0 in Leverkusen. Diese Niederlagen waren auch ein Grund für das Ende der Amtszeit von Bosz. Wolf übernahm daraufhin als Interimslösung und holte aus sieben Spielen zwölf Punkte. Bereits vor dem letzten Spieltag ist Bayer sicher für die Europa League qualifiziert.