Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen mobilisieren alle Kräfte für Halle-Neustadt

Leverkusens Mareike Thomaier legt alles in ihren Wurf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die von vielen Ausfällen geplagten Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer brauchen nach der Pleite in Buxtehude weitere Punkte für den Klassenerhalt. Am Samstag kommt in Halle-Neustadt ein Tabellennachbar nach Leverkusen.

Was genau schief gelaufen ist bei der schmerzhaft deutlichen 22:35 (9:20)-Pleite unter der Woche in Buxtehude, will Johan Petersson eingehend analysieren – aber erst später. „Jetzt müssen wir die Niederlage möglichst schnell abhaken und uns auf das wichtige Spiel am Samstag konzentrieren“, betont der Trainer von Bayers Handballerinnen. Dann haben die Elfen den SV Union Halle-Neustadt zu Gast (19.30 Uhr, Ostermann-Arena). Das Spiel wird live bei bei www.handball-deutschlad.tv übertragen. Gegen den Tabellennachbarn rechnet sich der Schwede deutlich bessere Chancen auf einen Erfolg aus als zuletzt beim starken Dritten.

In Buxtehudes stimmungsvoller Halle Nord lief für Bayer nach dem Führungstreffer von Zoe Sprengers nach anderthalb Minuten nicht mehr viel zusammen. Schnell glich der Favorit aus und baute anschließend die Führung kontinuierlich aus. Zur Pause war die Partie bei elf Treffern Rückstand bereits gelaufen. Bei der Machtdemonstration des Spitzenteams waren die Elfen meist nur Statisten. Defensiv fanden sie kein Mittel gegen die Buxtehuder Angriffe und die Keeperinnen Kristina Graovac und Alexandra Humpert blieben ebenfalls blass – was die Statistik belegt, die für Bayer nur eine Parade im ersten Durchgang ausweist.

Schlechter noch als in der Verteidigung lief es im Angriff, wo den Gästen ohne die Corona-Infizierten Top-Torschützinnen Naina Klein sowie Svenja Huber die Mittel und Ideen fehlten und zahlreiche Patzer zu Ballverlusten führten. Eine Wurfquote von gerade einmal 45 Prozent und 15 technische Fehler führten dazu, dass nur etwas mehr als jeder dritte Angriff Erfolg hatte.

„Ich versuche, Balance in unser Spiel zu bringen. Manchmal spielen wir wirklich gut, aber manchmal vergessen wir einfach alles – und so ein Tag war heute“, befand Petersson. Es spricht für den Trainer, dass er bei seiner Analyse auf Hinweise zur angespannten personelle Lage verzichtet. Aber natürlich lässt es sich kaum kompensieren, wenn neben einem Quartett mit Kreuzbandriss – Mariana Ferreira Lopes, Fanta Keita, Nela Zuzic und Loreen Veit – drei Spielerinnen wegen Corona nicht zur Verfügung stehen. Lilli Holste komplettierte das erkrankte Trio, das auch zum Abschluss des fordernden Programms mit vier Partien in elf Tagen fehlen wird. Erst dann bietet eine 14-tägige Pause die Gelegenheit, etwas zu verschnaufen. Das ist auch dringend nötig. In Buxtehude war deutlich zu sehen, dass es einigen Spielerinnen, die zuletzt mehr als üblich auf dem Feld stehen mussten, an Frische fehlte.

Bevor es aber es in die Unterbrechung geht, müssen und wollen die dezimierten Leverkusenerinnen alle Kräfte mobilisieren. Schließlich fehlen nach der Rechnung von Petersson noch ein bis zwei Siege, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.