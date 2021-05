Bayers nächster Gegner im Check : Darauf muss Bayer gegen Union besonders achten

Unions Angreifer Max Kruse steht nach überstandenen muskulären Problemen vor seinem Comeback. Foto: dpa/Andreas Gora

Leverkusen Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zu Gast in der BayArena. Die Werkself trifft auf eine sehr gut organisierte Defensive – und eine Offensive, die von Anfang an mit Zug zum Tor unterwegs ist.

Die Mannschaft Trainer Urs Fischer muss für das Gastspiel in Leverkusen auf einige Spieler verzichten. Der Ausfall von Torwart Jakob Busk (muskuläre Probleme) fällt nicht schwer ins Gewicht, ebenso wie der von Offensivmann Leon Dajaku (Fußverletzung), der in der Rückrunde kaum zum Einsatz kam. Zudem plagt sich Florian Hübner mit muskulären Problemen herum – eine Diagnose, die Stammkraft Grischa Prömel an einem Einsatz hindert. Für Union bitter zudem ist der Ausfall von Christian Teuchert (Knieverletzung), der im Hinspiel in der 88. Minute den 1:0-Siegtreffer gegen Bayer erzielte. Anthony Ujah ist nach seiner Knie-Operation im Aufbautraining und kein Thema. An Bord ist hingegen die Leverkusener Leihgabe Joel Pohjanpalo, der beim 3:1 gegen Bremen unlängst einen Hattrick erzielte. Und dann sind da noch der wieder fitte Max Kruse, der vor seinem Startelf-Comeback steht, und Taiwo Awoniyi. Der genesene Leihspieler des FC Liverpool könnte zumindest wieder im Kader stehen.

