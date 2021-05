Bayers Senkrechtstarter : EM-Ticket könnte die Saison von Florian Wirtz krönen

Leverkusen Joachim Löw nominiert am Mittwoch den Kader für die Europameisterschaft im Sommer. Bayer Leverkusens Mittelfeldjuwel Florian Wirtz könnte Teil des Aufgebots sein. Sein Trainer Hannes Wolf geizt nicht mit Lob für den 18-Jährigen.

Die letzte Auswechslung von Hannes Wolf beim 1:1 gegen Union Berlin hatte Symbolwert. Der Interimstrainer der Werkself brachte Sven Bender für Florian Wirtz . Der eine beendet nach der Saison mit 32 Jahren seine Karriere als Profifußballer, der andere steht mit 18 Jahren am Anfang seiner Laufbahn, die sich in dieser Saison kaum besser hätte entwickeln können.

Wirtz stand in 28 Ligaspielen auf dem Platz, erzielte dabei sechs Tore und gab fünf Vorlagen – ein Rekordwert. Er traf gegen Berlin zum 1:0 und machte damit das halbe Dutzend voll. Das macht den gebürtigen Pulheimer mit 18 Jahren und 12 Tagen zum jüngsten Spieler, der sechs Bundesligatore erzielt hat. Er löste Bayern Münchens Jamal Musiala (18 Jahre, 50 Tage) ab. Neben seinem Dauereinsatz für Bayer war er auch noch in seinen Abiturprüfungen und wurde im März von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.

Sein Debüt in der Nationalmannschaft war ihm in der vergangenen Länderspielphase mit den WM-Qualifikationsspielen gegen Island (3:0), Rumänien (1:0) und Nordmazedonien (1:2) nicht vergönnt. Dennoch stehen die Chancen, dass Löw Wirtz am Mittwoch in den EM-Kader beruft, nicht schlecht. Zum einen hat die Uefa eine Aufstockung von 23 auf 26 Spieler für die Aufgebote beschlossen, um das Riskio von Spielausfällen wegen Corona-Infektionen zu reduzieren. Zum anderen bringt der 18-Jährige alles mit, was der Bundestrainer schätzt. Er ist ball- und kombinationssicher, erstaunlich abgebrüht für sein Alter, läuft viel, hat eine exzellente Technik und Zug zum Tor.