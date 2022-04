Auftakt am Wochenende in Leverkusen : Bayer-Kultur eröffnet die Festival-Saison

In einem Bett aus Gongs: Schlagzeugvirtuose Alexej Gerassimez ist zum Auftakt am 26. April zu hören. Foto: Bayer Kultur

Leverkusen Mezzo-Sopranistin Anne Sofie von Otter, Ausnahme-Schlagzeuger Alexej Gerassimez und Charakterdarsteller Dominique Horwitz sind drei der zahlreichen Künstler, die bis Mitte Juni auftreten. Samstag ist Eröffnung.

Die international renommierte Mezzo-Sopranistin Anne Sofie von Otter kommt nach Leverkusen – zum ersten Mal. Am Donnerstag, 2. Juni, ist sie im Erholungshaus zu Gast. Begleitet vom „Brooklyn Rider String Quartet“ singt sie Werke von Franz Schubert und Rufus Wainwright. Dieses Konzert ist eines der Highlights im bunten Programm des „stART“-Festivals von Bayer-Kultur. Nach der Umstellung von Saison- auf Festivalbetrieb fand das 2021 zum ersten Mal statt, aber ausgebremst durch die Pandemie, die Absagen oder das Umstellen auf Online-Formate notwendig machten. Nun gibt es wieder Vorstellungen an den Bayer-Standorten Wuppertal, Bitterfeld, Berlin und Leverkusen, wo die meisten stattfinden.

Am Anfang steht das Eröffnungsfest am Samstag, 23. April, wenn sich das Erholungshaus ab 19 Uhr in ein „Casino Royale“ verwandelt. Wegen Lockerung der Corona-Regeln sind nun noch zusätzliche (kostenlose) Tickets erhältlich. Die gibt es – wie alle Karten zum Festival – auch an der Abendkasse. Mit wirbelndem Schlagzeug-Einsatz eröffnen Alexej Gerassimez & Friends am Dienstag, 26. April, das Leverkusener Programm. Außer dem Canto Ostinato von Simeon ten Holt steht die Suite of Elements von Gerassimez auf dem Programm. Fatma Said ist neu im Förderprogramm „stART-Academy“ bei Bayer-Kultur. In diesem Festival zeigt die Sängerin zwei Seiten ihrer Künstlerpersönlichkeit. Am Mittwoch, 4. Mai, singt sie mit dem Altus Jakub Józef Orliński und begleitet vom Ensemble „l’arte del mondo“ (Leitung Werner Ehrhardt) ein ganz besonderes Programm, das den Orient mit abendländischer Barockmusik verbindet. Zwei Tage später wandelt sie im Scala auf den Spuren der Jazzsängerin Ella Fitzgerald, begleitet von Tim Allhoff am Klavier.

SIngt erstmals in Leverkusen: Mezzo-Sopranistin Anne Sofie von Otter. Foto: Bayer Kultur

Info Festivalbroschüre im Internet abrufbar Info Einzel-Tickets und ein Festivalpass zu 165 Euro für sämtliche Veranstaltungen auf www.shop.derticketservice.de; ausführliche Infos (Festivalbroschüre) und eventuelle Aktualisierungen auf www.startfestival.de.

Madrigale von Josquin Desprez, dem angesehenen Renaissance-Komponisten aus Ferrara, bringt das preisgekrönte Leipziger Vokal-Ensemble „amarcord“ am Donnerstag, 12. Mai, in die City-Kirche Herz-Jesu. Die Bayer-Philharmoniker bieten am Sonntag, 15. Mai, unter anderem die 2. Sinfonie von Brahms und Mozarts Klavierkonzert d-moll.

Dominique Horwitz (Rezitation) und das „ARTE Ensemble“ führen am Dienstag, 10. Mai, Igor Stravinskys „L’histoire du soldat“ auf, die Geschichte vom Soldaten, die der Komponist während des Ersten Weltkrieges im Exil schrieb. Patrick Hahn feiert mit einem Chansonabend (Dienstag, 17. Mai) den 100. Geburtstag des Wiener Pianisten, Komponisten, Dichters, Wortspielers und Kabarettisten Georg Kreisler.

Wird rezitieren: der bekannte Schauspieler Dominique Horwitz. Foto: Bayer Kultur

Einen ungewöhnlichen Abend dürfte es am Freitag, 27. Mai, geben, wenn Michael Schmid (Performance), Luise Enzian (Barockharfe) und Kaan Bulak (Elektronik) Kurt Schwitters Ursonate und Improvisationen aufführen. Das „Minguet Streichquartett“ huldigt am Dienstag, 31. Mai, dem Komponisten Wolfgang Rihm zum 70. Geburtstag mit Mozart und Rihm.

Wichtige Termine für das Tanzpublikum: Freitag, 29. April, wenn die „Vertigo Dance Company“ die neue Choreografie von Noa Wertheim „One. One & One“ vorstellt, das die innere und äußere Welt reflektiert, und Freitag, 20. Mai, beim Battle of Styles, wenn Ballett, Contemporary Dance und Breakdance gegeneinander antreten. Oder die Kombination von Orgel (Rolf Müller), Gesang (Christiane Karg) und Tanz (Philippe Kratz) am Donnerstag, 9. Juni, im Altenberger Dom. Oder das Gastspiel von Nico and the Navigators am Freitag, 10. Juni, mit dem Programm: Niemand stirbt in der Mitte seines Lebens – Lebensrausch und Totentänze.

Das Festival endet am Sonntag, 12. Juni, um 15 Uhr mit einem Familienkonzert der Bayer-Philharmoniker und Mendelssohns Musik „Ein Sommernachtstraum“. Start der Abendveranstaltungen ist um 19 Uhr.