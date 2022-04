Saisonziel wackelt : Für Leverkusen gerät die Champions League in Gefahr

Leverkusen Das 0:1 gegen Leipzig wirft die Werkself im Rennen um die Königsklasse zurück. Die anhaltende Flaute im Angriff wird zum Problem für das wichtigste Saisonziel.

Die angestrebte Rückkehr in die Champions League ist in akuter Gefahr und bei Bayer schrillen die Alarmglocken. Nach dem frühen Aus im Pokal sowie dem Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League würde das verpassen der Königsklasse aus einer bislang passablen Saison eine enttäuschende machen. „Ich bin nicht erfreut, das ist klar“, sagte Trainer Gerardo Seoane. Er will nach dem Rückschlag „weiterarbeiten und Lösungen suchen.“

Offensichtlich ist, dass Bayer die Ausfälle von Jeremie Frimpong und vor allem Florian Wirtz nicht kompensieren kann. Auch die Verletzungen von Amine Adli und Karim Bellarabi wiegen schwer. Auf den Flügeln fehlt es an Tempo, im offensiven Mittelfeld an Ideen, und ganz vorne hängt Patrik Schick in der Luft. Anders sieht es beim neuen Tabellendritten aus. Domenico Tedesco rotierte seine Startelf nach dem Europa-League-Viertelfinale ohne großen Qualitätsverlust auf sieben Positionen, dazu konnte Leipzigs Trainer unter anderem noch Nkunku ins Spiel bringen. „Unser Kader gibt das her und darüber bin ich sehr glücklich“, sagte Tedesco. Er bereitet sein Team nun auf das Pokal-Halbfinale am Mittwoch gegen Union Berlin vor. Für Bayer geht es in der Liga am Samstag bei Greuther Fürth weiter.