2:0 in Bergamo : Nkunkus Doppelpack bringt Leipzig das Halbfinale

Der Titeltraum lebt: RB Leipzig ist dank Doppel-Torschütze Christopher Nkunku zum zweiten Mal in seiner noch jungen Klubgeschichte in ein Europacup-Halbfinale gestürmt. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo mit 2:0 (1:0) und zog damit in die Runde der besten Vier ein. Das Hinspiel vor einer Woche in Leipzig war 1:1 ausgegangen.