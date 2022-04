Ausrutscher bei Elfmeter : Bayer fehlt in Bochum die Durchschlagskraft

Leverkusens Moussa Diaby schaut seinem missratenen Elfemterschuss hinterher. Foto: dpa/Bernd Thissen

Bochum Leverkusen kommt auch wegen Moussa Diabys Elfmeter-Fauxpas nicht über ein torloses Remis beim VfL Bochum hinaus. Robert Andrich spricht anschließend von einem „Arbeitspunkt“, Trainer Gerardo Seoane ist mit dem Unentschieden einverstanden.

Es läuft die 92. MinuteSimon Zoller kommt nach einer flachen Hereingabe im Strafraum an den Ball. Der Winkel am ersten Pfosten ist ungünstig, doch der Bochumer sucht den direkten Abschluss. Der Ball geht vorbei, die Fans im Ruhrstadion feiern den 30-Jährigen trotzdem. Hätte der Bochumer das Tor gemacht, wäre es die Geschichte des Spiels gegen Bayer Leverkusen gewesen. Seine Einwechslung nach sieben Monaten Verletzungspause war kurz zuvor aber auch so schon der emotionale Höhepunkt eines an fußballerischen Höhepunkten armen Spiels, das torlos endete.

Foto: AP/Andreas Schaad 18 Bilder Bochum - Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

So bleibt Moussa Diabys Elfmeter-Kuriosum die prägende Szene des 0:0. In der 64. Minute wurde Paulinho auf dem Weg in den Strafraum von Eduard Löwen robust gestoppt, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied sofort auf Strafstoß – eine diskutable Entscheidung in dem insgesamt fairen West-Duell. Leverkusens Franzose trat an, rutschte aber bei der Ausführung weg und traf sich selbst am Standbein. Der Ball ging ins Tor, doch der Treffer zählte wegen der doppelten Berührung nicht.

Die Chance vom Punkt war die einzige nennenswerte der Werkself in der zweiten Halbzeit. Auch in den ersten 45 Minuten taten sich die von Gerardo Seoane trainierten Gäste schwer, zündende Ideen gegen gut gestaffelte, griffige Bochumer zu entwickeln. Mittelfeldspieler Robert Andrich sprach hinterher von einem „Arbeitspunkt“, räumte aber ein, dass ihm „ein dreckiger 1:0-Sieg“ deutlich lieber gewesen wäre. „In der ersten Halbzeit waren wir etwas besser, in der zweiten etwas schlechter“, sagte der 27-Jährige bei Dazn. „Wir waren nicht zielstrebig genug und hatten nicht den Killerinstinkt. Mit dem 0:0 können wir aber leben.“

Foto: AFP/INA FASSBENDER 26 Bilder Bochum - Leverkusen: die Bilder des Spiels

Bochum konterte Bayers spielerische Überlegenheit mit physischer Präsenz und Nadelstichen in Umschaltsituationen, Leverkusen blieb mit dem Ball ideenlos und konnte sich nicht gegen die Abwehr des Aufsteigers durchsetzen. So gab wenig bis gar keine klaren Torchancen – bis auf den Lattentreffer von Danilo Soares (42.). „Es ist ein gerechtes Unentschieden“, sagte Seoane. „Die Wahrheit liegt schlussendlich in den Zweikämpfen. Wir haben uns zu selten durchgesetzt.“