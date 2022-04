Lob von Bayers Trainer : Paulinho blüht hinter der Spitze auf

Bayer Leverkusens Paulinho (r.) wird von Herthas Maximilian Mittelstädt attackiert. Foto: Revierfoto/Imago

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane sieht in dem 21-jährigen Brasilianer eine gute Option für die Position des verletzten Florian Wirtz. Patrik Schick ist am Sonntag beim VfL Bochum wieder ein Kandidat für die Startelf.

Es ist noch nicht lange her, dass Paulinho bei Bayer Leverkusen ein bisschen zwischen den Welten hing. Für die Außenbahn galt der Brasilianer als einen Tick zu langsam, für eine Rolle im Zentrum als zu verspielt sowie fehleranfällig in direkten Duellen, und für den Sturm als zu ineffektiv im Abschluss. Er schien nicht so recht in die Gleichung zu passen und seine Einsatzzeiten wurden geringer. Im Endspurt der Saison wird der 21-Jährige aber immer wichtiger für Bayer. Vor dem Spiel beim VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr) gilt er als sicherer Kandidat für die Startelf.

Das liegt zum einen an der Personalsituation, zum anderen aber auch an den zuletzt starken Leistungen des Offensivspielers. Beim 2:0-Sieg in Wolfsburg kam er in der Schlussphase in die Partie und erzielte binnen zehn Minuten beide Tore, gegen Hertha BSC setzte Gerardo Seoane ihn auf der Position des „Zehners“ ein – also jener Rolle, die vor seinem Kreuzbandriss der wegen seiner überragenden Auftritte konkurrenzlose Florian Wirtz innehatte. Paulinho verdient sich ein Sonderlob des Trainers.

INFO So könnte die Werkself in Bochum spielen Tor Hradecky

Abwehr Kossounou, Tapsoba, Tah, Hincapie



Mittelfeld Andrich, Demirbay – Paulinho



Angriff Diaby, Bellarabi – Schick

„Er hat sich gut zwischen den Linien bewegt und nicht die Anzahl Anspiele bekommen, die möglich gewesen wäre. Das ist aber nicht sein Fehler. Es hat vielmehr der Mut gefehlt, diese Zwischenräume zu bespielen“, sagt Seoane. „Mit Vorlagen und Abschlüssen war er im letzten Drittel sehr aktiv. Er ist einer der Spieler, die dieses Element als Zehner hinter der Spitze sehr gut ausführen können.“

Die Initialzündung war sein Doppelpack in Wolfsburg. Das habe etwas in dem Brasilianer ausgelöst, stellt der Coach fest. „Die zwei Tore haben ihm sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Das hat immer einen großen Einfluss auf Spieler – und das hat man auch im Training gesehen, an seiner Körpersprache und seiner Motivation. Er kann uns sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum viel bringen.“

Letzteres gilt freilich auch für Patrik Schick. Der Tscheche hat seine Qualität nicht nur mit seinen 20 Toren in der Liga bewiesen, sondern auch mit seiner Fähigkeit, als spielstarker Stürmer Teil von Kombinationsketten zu sein. Zudem hat er Übersicht und Ruhe bei letzten Pässen. Gegen die Hertha gab der 26-Jährige sein Comaback nach überstandenem Faserriss in der linken Wade. Die gut 30 Minuten, die er auf dem Platz war, verliefen weitgehend unauffällig, waren aber wichtig für den Torjäger, um wieder in den Rhythmus zu kommen.

Bereits unter der Woche sagte Seoane, dass Schick „ganz klar“ wieder ein Kandidat für die Startelf sei – allerdings im neu entfachten Konkurrenzkampf mit Lucas Alario, der gegen Berlin ein Traumtor erzielte und auch sonst ein gutes Spiel machte. Dennoch dürfte Schick in der internen Stürmer-Hierarchie nach wie vor die Nase vorn haben. Seine Saison war bislang konstant überzeugend.