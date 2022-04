Top-Spiel am Sonntag : Bayer will Leipzigs Euphorie mit Zusammenhalt kontern

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane muss wegen vieler Ausfälle am Sonntag gegen Leipzig improvisieren. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Bayer Leverkusen rückt nach den vielen Ausfällen der vergangenen Wochen zusammen und mobilisiert alle Kräfte für den Endspurt Richtung Champions League. Am Sonntag ist in RB Leipzig das Team der Stunde zu Gast bei der Werkself.

Wenn sich am Sonntag Bayer Leverkusen und RB Leipzig zum Duell Dritter gegen Vierter treffen (19.30 Uhr/Dazn), prallen zwei Stimmungslagen aufeinander. Die von Verletzungspech verfolgten Rheinländer schleppen sich eher durch die letzten Wochen der Saison, während die Sachsen dem Endspurt regelrecht entgegenfiebern. Am Donnerstag erreichte die Mannschaft von Domenico Tedesco das Halbfinale der Europa League – gegen den italienischen Klub Atalanta Bergamo, der im Achtelfinale die Werkself aus dem Turnier warf.

Bayers Trainer Gerardo Seoane saß freilich auch vor dem Fernseher. Was er gesehen hat, dürfte ihm aus rein objektiver und sportlicher Perspektive gefallen haben. Ob es die Vorfreude auf das Top-Spiel am Sonntag gesteigert hat, ist indes fraglich. Christopher Nkunku war mit zwei Toren der entscheidende Mann beim 2:0 in Bergamo. Der Franzose prägt seit Monaten die Offensive der Leipziger. „Er ist dribbelstark, dynamisch und extrem schnell. Wir müssen uns taktisch und individuell clever verhalten, um die Tiefe zu schützen“, sagt Seoane mit Blick auf den Ausnahmekönner. Nkunku sei aber nur einer von vielen Leipzigern mit hoher offensiver Qualität. Er erwarte daher ein „extrem schwieriges Spiel.“

Mit einem Schuss Schmäh könnte man sagen, dass Leipzig aktuell da ist, wo Leverkusen gerne wäre und sich vor der Saison wohl auch gesehen hat: im Halbfinale des DFB-Pokals und der Europa League. Immerhin ist der Weg in die Champions League für den Tabellendritten nach wie vor weit offen. Bayer hat in der Frage alles in der eigenen Hand.

Foto: AFP/UWE KRAFT 11 Bilder Das Restprogramm der Teams im Kampf um Europa

Die Verletzungen von Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Karim Bellarabi und Timothy Fosu-Mensah erschweren die Mission Königsklasse, auch wenn die Resultate zuletzt stabil waren. Bei Jonathan Tah und Sardar Azmoun ist der Coach immerhin vorsichtig optimistisch, dass sie am Sonntag spielen können. „Die Situation ist, wie sie ist. Wir müssen nach Lösungen suchen und uns untereinander unterstützen. Wir haben nicht für jeden Ausfall den idealen Ersatz“, betont Seoane. Die Personalprobleme will er nicht als Alibi gelten lassen. Die Ambitionen des Werksklubs bleiben auch ohne diverse Leistungsträger die gleichen.