Bayers nächster Gegner im Check : Leipzig kommt mit reichlich Rückenwind nach Leverkusen

Leverkusen Nach dem Einzug in das Halbfinale der Europa League macht sich bei RB Leipzig Euphorie breit. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco besticht in der Rückrunde durch bemerkenswerte Konstanz, eine ausgewogene Breite im Kader und einen herausragenden Offensivspieler.

Die Mannschaft Kurz vor der Winterpause zog RB Leipzig die Reißleine. Der wochenlang umstrittene Trainer Jesse Marsch, der mit dem hochveranlagten Kader durch die Saison irrlichterte, wurde nach einer Serie von drei Niederlagen entlassen. Interimslösung Achim Beierlorzer saß nur kurz auf der Bank, ehe Domenico Tedesco das Ruder übernahm. Seit der 36-Jährige im Amt ist, präsentieren sich die Leipziger überaus stabil und ebenso erfolgreich. Im Wintertransferfenster hat sich bei den Sachsen nichts Wesentliches getan. Es gab ein paar Leihgeschäfte und Abgänge aus der zweiten Reihe, die nicht ins Gewicht fallen. Einen Verletzten gibt es momentan zu beklagen: Der zentrale Mittelfeldspieler Amadou Haidara laboriert an einer Innenbandverletzung. Abgesehen davon kann Tedesco am Sonntag gegen die Werkself aus dem Vollen schöpfen. Er wird aber wohl nach der Englischen Woche rotieren, um wieder etwas mehr Frische in seine Mannschaft bringen zu können.



Die Form So schwierig weite Teile der Hinrunde für RB liefen, so erfolgreich sieht die Bilanz seit dem Trainerwechsel aus. Die Leipziger sind das beste Team der Rückrunde, stehen seit dem 2:0 bei Atalanta Bergamo am Donnerstag im Halbfinale der Europa League, ebenso im DFB-Pokal, wo es am 20. April gegen Union Berlin weitergeht. In der Bundesliga lauern sie nur einen Punkt hinter Bayer auf Platz vier. Das direkte Duell am Sonntag ist im Rennen um die Champions League von herausragender Bedeutung, auch wenn danach noch vier Partien zu spielen sind. In den 21 Partien unter Tedescos Regie gab es bislang nur zwei Niederlagen bei 14 Siegen – eine Bilanz, die für sich spricht.



Darauf muss Bayer 04 achten Müsste man den einen prägenden Spieler der Leipziger Offensive nennen, wäre es zweifellos Christopher Nkunku. Der Franzose kam in allen 43 Partien der bisherigen Saison zum Einsatz, erzielte dabei 30 Tore und bereitete 18 Treffer vor. Die Angriffsreihe von RB auf ihn zu reduzieren, ist aber trotz dieser beeindruckenden Quote ein Trugschluss. Neben dem dynamischen Techniker gibt es auch noch den ehemaligen Frankfurter Torgaranten André Silva als physisch robusten Stürmer, Linksaußen Dominik Szoboszlai sowie die Routiniers Emil Forsberg und Yussuf Poulsen. Im linken Mittelfeld wirbelt zudem Angelino als zuverlässiger Vorbereiter, der ehemalige Leverkusener Kevin Kampl ist längst eine feste Größe im defensiven Mittelfeld des Champions-League-Aspiranten.