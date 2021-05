Große Ehre zum Abschied : Lars Bender wird Ehrenspielführer bei Bayer Leverkusen

Leverkusen Lars Bender muss sich ohne großen Bahnhof am Samstag von Bayer Leverkusen verabschieden, bevor er am Saisonende seine Karriere beenden wird. Zuvor wird ihm aber eine große Ehre zu Teil.

Es ist eine große Auszeichnung für einen verdienten Spieler: Bayer Leverkusen ernennt Lars Bender zum Ehrenspielführer der Werkself. Der 32-Jährige beendet nach der aktuellen Bundesliga-Saison seine Karriere zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lars. Am Samstag im Spiel gegen Union Berlin wird Lars allerdings nicht mehr auf dem Platz stehen. Eine Verletzung macht ihm zu schaffen - wie so häufig in seiner Karriere.