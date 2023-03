Andrich und Palacios fehlen Bayer 04 gegen Budapest mit neuer Doppelsechs und „großem Respekt“

Die Rheinländer gehen trotz einer Saison mit deutlich mehr Tiefen als Höhen als klarer Favorit in das Duell mit den Ungarn. Bereits in der vergangenen Spielzeit trafen beide Klubs in der Europa League aufeinander. Bayer setzte sich in der Gruppenphase zuhause 2:1 durch und verlor das bedeutungslose Rückspiel mit 0:1. Unterschätzen sollten die Leverkusener die vom ehemaligen Dresdner Torhüter Stanislaw Tschertschessow trainierte Mannschaft freilich nicht. Budapest ist seit Anfang November ungeschlagen und hat sich in der Gruppe noch vor Monaco behauptet – dem Gegner, den Leverkusen in den Play-offs erst nach zwei hart umkämpften Partien inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen ausschalten konnte.