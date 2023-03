Ferencváros im Gegnercheck Der FC Bayern aus Ungarn kommt in die BayArena

Die Form Dass der Verein aus Budapest auf seine nächste Meisterschaft zusteuert, ist alles andere als überraschend, denn er ist so etwas wie der FC Bayern Ungarns. Bereits 33 Mal konnte sich Ferencváros die Trophäe sichern, dazu auch noch 24 Mal den nationalen Pokal. Im Februar legte Tschertschessows Team drei Siege und drei Remis in der Liga nach. Beeindruckend ist aber vor allem das Auftreten in der Europa League. Gruppe H gewannen die Budapester dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses knapp vor der punktgleichen AS Monaco, gewannen bei den Monegassen und spielten zu Hause 1:1 gegen das Team aus dem Fürstentum. Auch gegen Roter Stern Belgrad (2:1) und Tabzonspor (3:2) setzte sich der Hauptstadtklub durch.