Hertha BSC im Gegnercheck Seit einer Umstellung ist der Hauptstadtklub im Aufwind

Die Mannschaft Im Abstiegskampf zu stecken, ist wahrlich keine neue Erfahrung für Hertha BSC. Im Winter wurde daher nochmal personell nachgerüstet. Sturm-Routinier Florian Niederlechner kam aus Augsburg und Mittelfeldspieler Tolga Cigerci aus der Türkei von Ankaragücu. Im Gegenzug mussten unter anderem der südkoreanische Rechtsaußen Dong-jun Lee (Jeonbuk Hyundai), Davie Selke (1. FC Köln) und Vladimir Darida (Aris Saloniki) gehen. Geholfen hat das zunächst nicht: Ende Januar wurde Fredi Bobic als Geschäftsführer gefeuert. Mittelschweres Choas prägt also einmal mehr das Geschehen beim „Big City Club“. Chidera Ejuke (Bänderverletzung), Wilfried Kanga, Agustin Rogel (beide Trainingsrückstand) und Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knie-OP) fallen aus. Marc Oliver Kempf und Marton Dardai sind wieder fit.



Die Form Das neue Jahr begann mit einem 1:3 in Bochum und einem 0:5 gegen Wolfsburg. Das 0:2 im Derby gegen Union Berlin war dann zu viel für Präsidium und Aufsichtsrat der Hertha – Bobic wurde danach von seinen Aufgaben entbunden. Seitdem erlebt das Team von Trainer Sandro Schwarz eine Achterbahnfahrt, präsentiert sich nach der Umstellung auf eine Dreierkette aber mutiger, kämpferischer und stabiler. Zuletzt gab es ein 0:3 in Frankfurt, 4:1 gegen Mönchengladbach, 1:4 in Dortmund und 2:0 gegen Augsburg.