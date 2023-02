Was für die Werkself möglich ist Diese Ziele sollte sich Bayer Leverkusen nun setzen

Nach 34 Spieltagen stand Bayer Leverkusen mit 64 Punkten auf Platz drei der Tabelle. Um das Ergebnis der Saison 2021/22 zu wiederholen, müsste die Werkself beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Dazn) alle noch ausstehenden Partien in der Liga gewinnen – ein nicht unmögliches, aber doch extrem unwahrscheinliches Szenario. Zwölf Ligaspiele stehen für die Mannschaft für Trainer Xabi Alonso noch aus, plus x in der Europa League. Was ist diese Saison noch möglich, was ist wichtig? Ein Überblick.