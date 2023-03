Am Sonntag gegen Hertha BSC Alonso will Bayers Heimbilanz aufbessern

Nur 14 Punkte hat die Werkself bislang in dieser Saison im eigenen Stadion gesammelt. Das sind zwar exakt so viele, wie in der Fremde eingefahren wurden, aber letztlich reicht es doch nur für Rang 15 in der Heimtabelle, wohingegen die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in der Auswärtstabelle immerhin Platz neun belegt. Beides addiert ergibt indes graues Mittelmaß: Bayer geht auf Platz elf in den 23. Spieltag, der am Sonntag das Heimspiel gegen Hertha BSC bereithält (15.30 Uhr/Dazn).