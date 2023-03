Iranischer Stürmer Azmoun ist endlich bei Bayer angekommen

Seitdem zeigt die Formkurve des Nationalspielers nach oben. Beim 2:3 in Mainz war er Vorlagengeber, beim 1:1 in Freiburg erzielte er das Tor zum Ausgleich, das 4:1-Feuerwerk am Sonntag gegen Hertha BSC eröffnete er mit seinem Treffer zum 1:0. Die von Jeremie Frimpong kongenial vorbereitete Führung war längst nicht seine einzige starke Aktion in der einseitigen Partie. Dazu gab es noch den Krimi in der Europa League bei der AS Monaco, bei dem er in der 115. Minute eingewechselt wurde, wenig später seinen Versuch im Elfmeterschießen souverän versenkte und seinen Teil zum Einzug ins Achtelfinale beitrug. Im Fußball gibt es viele Phönix-aus-der-Asche-Geschichten, Azmoun fügt der Sammlung offenbar eine weitere hinzu.