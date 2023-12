Bayers Restprogramm Hofmanns Plan: Noch drei Mal siegen bis Weihnachten

Vor den beiden Spielen gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr) und zum Abschluss des Jahres gegen den VfL Bochum am 20. Dezember (20.30 Uhr) steht aber an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) noch das letzte Gruppenspiel in der Europa League gegen den Molde FK an. Das Hinspiel in Norwegen gewann Leverkusen knapp mit 2:1, im zweiten Vergleich geht es mit Blick auf den bereits gesicherten ersten Platz im Grunde nur noch darum, die Serie ungeschlagener Spiele nicht reißen zu lassen.