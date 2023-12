Sechstes Spiel, sechster Sieg 5:1 – Bayers B-Elf zeigt Molde FK die Grenzen auf

Erwähnenswert blieb noch die Einwechslung von Ken Izekor. Er war bei seiner Hereinnahme in der 77. Minute 16 Jahre, sechs Monate und 20 Tage alt. Damit löste der Stürmer Zidan Sertdemir als jüngsten Profi in der Klubgeschichte ab. In diesem Jahr stehen für Bayer nun noch zwei Partien in der Bundesliga an: am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Frankfurt und am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Bochum.