Bayers Mittelfeldspieler Andrich erklärt die Stärke der Werkself

Andrich weiß, warum Bayer inzwischen anders als noch vor ein paar Wochen auftritt – und geht dabei in taktische Details: „Das hat zum einen mit der Raumbesetzung zu tun, aber auch damit, wie wir die Räume belaufen“, erklärte er. „Will ich den Ball nur in den Fuß haben oder will ich ihn auch in die Tiefe haben? Beide Varianten zu beherrschen und dass der Gegner nicht weiß, was man in dem Moment vorhat, ist entscheidend. Wenn wir diese Zwischenbewegungen haben und dazu noch ein gutes Passspiel, dann sieht das so wie gegen Hertha aus – und ich hoffe, dass das noch häufiger so aussieht.“