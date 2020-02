Bayers Gegner Dortmund im Check : Verwundbare Abwehr, überragender Angriff

Leverkusen Dortmunds ohnehin schon starke Offensive hat durch Erling Haaland noch einmal an Qualität gewonnen, doch defensiv ist der kommende Gegner der Werkself anfällig. Marco Reus fällt für das Topspiel am Samstag aus.

Die Mannschaft Das BVB-Team war schon vor dem Jahreswechsel hochkarätig besetzt, im Winter kamen zwei weitere Top-Spieler zum Team von Trainer Lucien Favre dazu. Mit der Verpflichtung von Youngster Erling Haaland und dem Ex-Leverkusener Emre Can unterstrich der selbst ernannte Titelkandidat seine Ambitionen auf die erste Meisterschaft seit 2012. Vor allem der Norweger Haaland schlug ein: Der erst 19 Jahre alte Stürmer erzielte in den ersten vier Pflichtspielen für Schwarz-Gelb acht Tore und benötigte dafür nur 180 Minuten. Can kam bisher nur zu einem Kurzeinsatz beim Pokal-Aus bei Werder Bremen (2:3). Die Achtelfinalpleite an der Weser brachte auch personell negative Nachrichten für die Dortmunder. Der formstarke Spielgestalter Marco Reus zog sich eine Muskelverletzung zu und fehlt nun mehrere Wochen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Leverkusen dabei sein wird aber Julian Brandt. Der Ex-Werkself-Profi macht in seinem ersten Jahr beim BVB offensichtlich den nächsten Schritt in seiner Entwicklung und zählt zu den Leistungsträgern. Gleiches gilt für den englischen Nationalspieler Jadon Sancho.