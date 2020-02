Knapper Sieg gegen den VfB Stuttgart : Bayer 04 mit etwas Glück im Pokal-Viertelfinale

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Werkself schlug im Achtelfinale den Zweitligisten VfB Stuttgart mit 2:1, brauchte dafür aber unter anderem die Hilfe des Stuttgarter Torhüters.

Mutig, aggressiv und entschlossen hatte sich Rudi Völler die Werkself gewünscht. Doch die Worte von Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer schienen die Mannschaft nicht erreicht zu haben. Im Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart fehlte es dem Team von Trainer Peter Bosz über weite Strecken an nahezu allen erfolgversprechenden Eigenschaften. Für das Weiterkommen reichte es mit etwas Glück am Ende dennoch. Der Endstand lautete 2:1 (0:0).

Der 20-Jährige, der Leverkusen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel als Kapitän auf den Rasen führte, scheiterte jedoch zunächst an VfB-Torhüter Fabian Bredlow (18.) und wurde dann von Videoassistent Tobias Stieler zurückgepfiffen. Der hatte erkannt, dass der deutsche Nationalspieler beim vermeintlichen 1:0 (43.) mit der Fußspitze im Abseits gestanden hatte. Ohne das Eingreifen von Havertz wäre der Kopfball von Lucas Alario wohl auch so über die Torlinie gerollt.

Nach dem Wiederanpfiff waren dann wieder die Gäste aus Stuttgart an der Reihe. Nicolas Gonzales setzte sich gegen den eingewechselten Jonathan Tah durch, fand dann aber in Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky seinen Meister (48.). Bayer wirkte nach der Großchance der Gäste engagierter, ohne dabei jedoch viele Torchancen zu kreieren. So benötigte die Werkself am Ende die Mithilfe des Stuttgarter Torhüters für den Führungstreffer. Bredlow, in der Liga nur Ersatzkeeper, faustete einen Eckball von Kerem Demirbay ins eigene Tor.