Gutes Debüt gegen Stuttgart : Ein Typ wie Palacios hat Bayer noch gefehlt

Leverkusen Der argentinische Zugang Exequiel Palacios überzeugt bei seinem Pflichtspieldebüt für die Werkself und erntet nach dem 2:1-Sieg gegen Stuttgart jede Menge Lob.

Nach etwas mehr als 90 umkämpften Minuten gegen den VfB Stuttgart war nicht nur Kai Havertz die Erleichterung anzumerken. Er und seine Teamkollegen setzten sich mit 2:1 (0:0) gegen den Zweitligisten durch und stehen im Viertelfinale. Erstmals führte der 20-Jährige Bayer als Kapitän auf das Feld – ein besonderer Moment für das Eigengewächs, das seit 2010 das Trikot der Werkself trägt. „Es war für mich persönlich ein schönes Gefühl, Kapitän der Mannschaft zu sein, weil ich schon sehr lange im Verein bin. Es geht ein bisschen ein Traum in Erfüllung“, sagte Havertz. Mit der ihm überreichten „Man Of The Match“-Trophäe konnte er indes wenig anfangen. „Eigentlich interessiert mich das relativ wenig.“ Wesentlich bedeutsamer sei die Tatsache, im Viertelfinale des Pokals zu stehen.

„Es war ein intensives Spiel gegen einen sehr, sehr guten Zweitligisten“, resümierte der Kapitän in Vertretung von Lars Bender sowie Kevin Volland, die beide 90 Minuten auf der Bank saßen und für das Topspiel am Samstag gegen Dortmund (18.30 Uhr) geschont wurden. „Von den Namen her sieht es von außen vielleicht immer einfach aus, aber das ist es nicht“, beschrieb Havertz den Kampf gegen Stuttgart, den ein Eigentor des VfB-Keepers Fabian Bredlow (71.) sowie ein gekonnter Abstauber von Lucas Alario (83.) entschieden. Daran konnte auch der Anschlusstreffer von Silas Wamangituka (85.), der nochmal reichlich Hektik in die Partie brachte. „Der Pokal hat einen großen Stellenwert für uns, aber das gilt für jeden Wettbewerb“, betonte der 20-Jährige. Natürlich ist es ein Traum von uns, ins Finale einzuziehen, aber wir denken nur von Spiel zu Spiel.“