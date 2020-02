Bayers nächster Gegner im Check : Viel Talent, viel Erfahrung beim VfB - und Verletzungssorgen in der Abwehr

Viel Talent, viel Erfahrung beim VfB - und Verletzungssorgen in der Abwehr

Mario Gomez (r.) kommt auf bislang vier Liga-Tore für den VfB Stuttgart in dieser Saison. Foto: dpa/Christian Charisius

Leverkusen Der VfB Stuttgart, Pokal-Achtelfinalgegner von Bayer Leverkusen, liegt passabel im Aufstiegsrennen und überzeugt mit einem guten Mix aus Routiniers und Nachwuchsprofis. Aber: In der Defensive fehlen Trainer Pellegrino Matarazzo wichtige Kräfte.

Die Mannschaft Als Zweitligist zum Europa-League-Teilnehmer – und dann fällt auch noch die halbe Abwehr aus: Für den VfB Stuttgart gibt es im Moment wahrlich leichtere Aufgaben als die Pokalpartie bei Bayer 04. Im zurückliegenden Ligaspiel gegen den FC St. Pauli (1:1) verloren die Schwaben nach dem Polen Marcin Kaminski (Kreuzbandriss) und Ex-Nationalspieler Holger Badstuber (Faserriss) auch noch Abwehrchef Marc Oliver Kempf (Kieferbruch). Eine doppelt schmerzhafte Verletzung, denn Trainer Pellegrino Matarazzo muss die Abwehr nun weitgehend mit ungelernten Akteuren bestücken. Ansonsten fehlt allerdings nur der ohnehin länger verletzte Stürmer Sasa Kalajdzic (mehrere Bänderrisse im Knie), so dass Matarazzo auf ein weitgehend eingespieltes Mittelfeld und seinen Angriff zurückgreifen kann. Der Kader setzt sich vor allem aus talentierten Akteuren aus der zweiten oder ersten Liga zusammen. Routiniers wie Daniel Didavi, der in Leverkusen ausgebildete Gonzalo Castro oder Stürmer Mario Gomez haben höherklassige bis internationale Erfahrung, gehören mittlerweile aber oft nicht mehr zu ersten Elf. In der BayArena dürfte Fabian Bredlow im Tor auflaufen, der im Pokal Stammtorhüter Gregor Kobel ersetzt.