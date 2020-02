Bayers nächster Gegner im Check : Dabbur und Larsen bringen neue Facetten in Hoffenheims Offensive

Leverkusen Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert mit Bayer Leverkusen die zweitstärkste Auswärtsmannschaft im Kraichgau. Bei den Gastgebern hat sich im Winter allerdings einiges getan. Die Hoffenheimer haben sich mit Munas Dabbur und Jakob Bruun Larsen namhaft verstärkt.

Die Mannschaft Nach dem durchwachsenen Jahresende 2019 drehte Hoffenheims Manager Alexander Rosen im Sommer an einigen Stellschrauben am Kader. So kam mit Michael Esser ein routinierter Torhüter von Zweitligist Hannover 96. Er soll kurzfristig das Torhüter-Duo aus Phillip Pentke und Oliver Baumann erweitern, nachdem Baumann als Folge einer Operation am Meniskus länger fehlen wird. Ein Hochkaräter ist Munas Dabbur: Den Mittelstürmer holte Rosen vom spanischen Klub FC Sevilla und erhofft sich nun mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Für die soll auch Jacob Bruun Larsen sorgen, den die Kraichgauer am Freitag aus Dortmund verpflichtet haben. Da Ishak Belfodil nach einer Knie-OP noch in der Reha ist, bestand Handlungsbedarf. Schwer wiegt die Muskelverletzung Dennis Geigers, der im Mittelfeld erstmal nicht helfen können wird. Bei Verteidiger Kevin Vogt hat das andere Gründe: Er wurde an Werder Bremen ausgeliehen.