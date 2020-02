Wegen Leistungen der Werkself : Bayer-Trainer Bosz ist notorisch unzufrieden

Ein in Leverkusen oft gesehenes Bild: Peter Bosz hadert mit der Leistung seiner Spieler. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Peter Bosz ist nicht einfach zu begeistern. Auch nach Siegen der Werkself schaut Bayers Trainer kritisch auf die Leistung seiner Mannschaft.

Bayers Trainer Peter Bosz ist ein Perfektionist. Selbst nach deutlichen Siegen seiner Mannschaft findet der 56-Jährige immer noch genügend Punkte, die es zu verbessern gilt. Freilich war der niederländische Coach der Werkself auch nach dem schwerfälligen 2:1 im Pokal gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart nicht gänzlich einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft, die „nicht gut gespielt“ habe. Auf die Frage, wann er denn das letzte Mal so richtig zufrieden mit seiner Werkself war, wusste Bosz zunächst keine Antwort, erläuterte dann aber vielsagend: „Vielleicht letzte Woche beim Training.“

Am Samstagabend (18.30 Uhr, BayArena) benötigt seine Mannschaft im Topspiel gegen Borussia Dortmund genau so eine Top-Leistung, will sie den Anschluss zur Spitzengruppe, die derzeit aus München, Leipzig, dem BVB und Gladbach besteht, halten. Mit einem Sieg gegen den Klub aus dem Ruhrgebiet würde Bayer bis auf zwei Zähler an den aktuellen Dritten heranrücken, bei einer Niederlage könnte der Abstand auf die Champions-League-Plätze auf bis zu acht Zähler wachsen. An seiner offensiv ausgerichteten Spielweise will Bosz trotz der starken Sturmreihe des BVB prinzipiell nichts ändern.

Foto: dpa, vge nic 12 Bilder Das ist Peter Bosz.

„Unser Grundgedanke bleibt offensiver und attraktiver Fußball“, erläuterte Bosz. Ein positives Ergebnis stehe aber im Vordergrund. „Am Ende geht es immer darum, Spiele zu gewinnen. Und wenn wir dafür kompakter und defensiver stehen müssen, dann werden wir das machen.“ Da hilft es natürlich nicht, dass in Charles Aránguiz (Faserriss in der rechten Wade), der derzeit nur individuell trainiert, und Kerem Demirbay (Gelb-Rot-Sperre) zwei defensive Mittelfeldspieler definitiv ausfallen. Zudem steht hinter Julian Baumgartlinger, der aus dem Spiel am vergangenen Wochenende in Hoffenheim (1:2) eine schwere Knieprellung davongetragen hat, ein großes Fragezeichen.

Bleibt Exequiel Palacios. Der Winterzugang absolvierte gegen Stuttgart ein ordentliches Debüt und dürfte nun auch zum ersten Mal in der Liga zum Einsatz kommen. Wer an seiner Seite auf der Doppelsechs spielen wird, ist die große Frage. Ein Kandidat ist Kapitän Lars Bender. Der dürfte nach seiner Schonpause im Pokal sicher in die Startelf zurückkehren – ob auf seiner angestammten Position als Rechtsverteidiger in der Viererkette oder vielleicht doch an der Seite von Palacios ließ Bosz aber offen. „Ausgeschlossen ist nichts“, sagte der Coach.