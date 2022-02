Gladbachs Ex-Trainer : Warum Favre und Rose Playstation-Fußball ganz unterschiedlich sehen

Lucien Favre (r.) mag PlayStation-Fußball, Marco Rose nicht. Foto: Ja/Laci Perenyi Imago

Mönchengladbach BVB-Trainer Marco Rose hat moniert, dass seine Spieler zu kompliziert agieren. Er vergleicht das Spiel seiner Mannschaft mit dem auf einer Konsole. Bei Lucien Favre war das einst in Gladbach ein herausragenes Lob.

Marco Reus, der Kapitän von Borussia Dortmund, wird sich gewundert haben über die Worte seines Trainers Marco Rose. „Ich sage intern immer: Wir spielen Playstation! Bedeutet: Pässe, die es am Computer gibt, die aber im realen Fußball nicht so funktionieren“, gab Rose nach dem 2:4 in der Europa League des kommenden Gegners der Mönchengladbacher Borussia gegen die Glasgow Rangers bekannt.

Reus wird sich erinnern, das Wort „Playstation“ schon mal gehört zu haben in Verbindung mit seinem Spiel. Jedoch komplett entgegengesetzt gemeint. Denn als Lucien Favre, der Reus früher in Gladbach erfand, davon sprach, war es quasi ein Ritterschlag für den noch jungen Edelkicker, der in jener Zeit die Triebfeder von „Borussia Barcelona“ am Niederrhein war. Favre gefiel gerade, was Rose nervt: Spielzüge, die sich anfühlen wie von höherer Stelle programmiert.

Foto: picture alliance / RHR-FOTO/RHR-FOTO / Dennis Ewert 27 Bilder Alle Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach

Reus war für Favre die Verkörperung dieses Spiels. „Er ist unfassbar gut. Er kann wahnsinnig beschleunigen. Marco spürt Fußball, seine Spielintelligenz ist unglaublich. Er bewegt sich wie die Spieler auf einer Playstation“, schwärmte Favre 2012. Rose ist das Ganze zu verspielt. „Wir müssen versuchen, dort klarer zu werden, sauberer und seriöser. Wir müssen Bälle spielen, von denen ich weiß, dass mein Mitspieler damit auch etwas anfangen kann“, kritisierte er.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Dortmund aussehen

Rose und Favre haben unterschiedliche Vorstellungen vom schönen und guten Fußball. Favres Tiki-Taka basiert auf bis ins kleinste Detail ausgetüftelten Automatismen, Rose setzt eher auf die Macht der Situation: den Ball erobern, steil gehen, abschließen. Quer ist für ihn Rückschritt, für Favre, der wie Rose Gladbach und den BVB trainierte, ist es ein legitimer Umweg nach vorn. Favre-Ballbesitzfußball ist Erzählkino mit auch mal langatmigen Sequenzen, er will Kontrolle. Rose will Überrumpelung und pure Actionfilme, schnell geschnitten und möglichst atemlos.

Kurios ist, dass einer der schönsten Fußball-Momente der Rose-Zeit in Mönchengladbach ein Favre-esker war: Beim 5:0 gegen Arminia Bielefeld spielte sein Team Tiki-Taka: Es ging geflissentlich los, doch urplötzlich wurde das Spiel schnell gemacht, es gab drei Doppelpässe, bis der Torschütze Breel Embolo frei vor dem Tor stand und traf. Der Treffer war fast eine Kopie des tollsten Favre-Tores in Gladbach, das Mike Hanke beim 3:0 gegen Schalke im Februar 2012 erzielte.

In Gladbach soll nun Adi Hütter tun, was Rose nicht gelang: den Ballbesitzstil mit dem aggressiveren Ansatz vereinen. Leicht ist das nicht, unter Rose ging bei der Aggressivierung des Borussen-Spiels einiger Fußball verloren. Auch bei Hütter ist der Weg zum Ziel voller Stolperer, nun gibt es erste Hinweise, dass das gelingen kann. Gegen Augsburg gingen dem ersten und dem dritten Tor 16 beziehungsweise 20 Stationen voraus, bevor, ganz simpel, geflankt und geköpft wurde.