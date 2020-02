Wundertüte Werkself : Bayer hat eine rätselhafte Blockade

Leverkusen Bayer Leverkusen hat am Wochenende eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Wenn es um den Anschluss an die Top Vier geht, stolpert die Werkself zuverlässig.

Mit frappierender Regelmäßigkeit versagt die Werkself, wenn es darum geht, direkten Anschluss an die Top Vier herzustellen – oder gar einen der ersehnten Champions-League-Plätze zu erobern. Am siebten Spieltag hätte ein Sieg gegen Leipzig Platz vier bedeutet. Es folgte ein 1:1. Ein paar Wochen später stand ein 2:2 gegen Bremen dem Sprung in die Spitzengruppe im Weg. Und dann war da noch das desolate 0:2 beim damaligen Schlusslicht Köln, über das Bayer nach Siegen in München und gegen Schalke stolperte. Am Wochenende folgte das nächste Kapitel. Mit einem Sieg in Hoffenheim wäre der Rückstand zu Platz vier auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. So aber sind es fünf – und die TSG konnte ihrerseits wieder den Anschluss an Leverkusen herstellen.