Bayer gegen BVB : Havertz hat für Brandt Lob und Trost übrig

Aus Freunden werden am Samstag für 90 Minuten Rivalen: Dortmunds Julian Brandt (l.) und Leverkusens Kai Havertz. Foto: imago images / Sven Simon/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON;via www.imago-images.de

Leverkusen Im Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund ruht die enge Freundschaft der beiden Nationalspieler.

Aus sportlicher Sicht könnte das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) kaum bedeutungsvoller für Leverkusen sein. Mit einem Sieg gegen Dortmund wäre Bayer wieder voll im Geschäft, wenn es um die Champions-League-Plätze geht. Eine Niederlage hingegen könnte den Rückstand auf Platz vier um bis zu acht Punkte anwachsen lassen. Für Kai Havertz und Julian Brandt hat die Partie aber auch eine sehr persönliche Dimension. Der eine kehrt in Schwarz-Gelb an seine alte Wirkungsstätte zurück, der andere spielt in Schwarz-Rot gegen einen seiner besten Freunde. Man könnte auch sagen: Für 90 Minuten werden die beiden Nationalspieler zu ziemlich besten Feinden.

Havertz ist die besondere Brisanz des Duells bewusst – und lobt seinen Kumpel beinahe schon überschwänglich. Erling Haaland sowie Jadon Sancho seien freilich „auch nicht so schlecht“, bekannte der 20-Jährige mit spitzbübischem Lächeln, aber seiner Meinung nach sei Brandt „der im Moment eigentlich beste Spieler in Dortmund“. In der Tat hat der 23-Jährige nach schwierigem Start beim BVB den nächsten Schritt gemacht und ist zum Stammspieler avanciert – keine Selbstverständlichkeit in der hochkarätig besetzten Dortmunder Offensive.

Doch unter der Woche flog das Team von Trainer Lucien Favre gegen Bremen aus dem Pokal, Bayer hingegen löste die Aufgabe gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart und steht im Viertelfinale. Havertz schrieb Brandt nach dem vermasselten Spiel gegen Werder aufmunternde Worte – eine Geste, die er nach einem Leverkusener Sieg gegen den Tabellendritten gerne wiederholen würde. „Hoffentlich muss ich ihn nach dem Spiel wieder trösten“, sagt Bayers Schlüsselspieler. Ihm ist die Schwierigkeit der Aufgabe bewusst. „Das ist immer ein heißes Spiel. Auswärts haben wir in den letzten Jahren nicht so gut ausgesehen, aber jetzt spielen wir zu Hause, und das muss uns Rückenwind geben“, sagt Havertz. Seine Hoffnung: „Vielleicht ist bei den Dortmundern auch noch das Pokal-Aus gegen Bremen im Kopf.“

Unklar ist indes, wie die Fans der Werkself Brandt empfangen werden. Mit 17 Jahren wechselte er im Winter 2014 von der Jugend des VfL Wolfsburg ins Rheinland, wurde dort schnell Stamm- und Nationalspieler. Es ist eine der typischen Erfolgsgeschichten von jungen Talenten, die bei Bayer seit jeher gezielt gefördert werden. Fünfeinhalb Jahre trug er das Trikot mit dem Kreuz auf der Brust, ehe er unmittelbar nach der vergangenen Saison seinen Abgang zum BVB verkündete – für den festgeschriebenen Schnäppchenpreis von 25 Millionen Euro. Mittlerweile ist sein Marktwert etwa doppelt so hoch.

